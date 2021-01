Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul brazilian Marcelo Melo a confirmat parteneriatul cu Horia Tecau la Australian Open, dar precizeaza ca dupa primul grand slam al anului va juca in echipa cu fostul coechipier al romanului, olandezul Jean-Julien Rojer. „Voi juca la un turneu ATP 250 la Melbourne si la Australian Open cu fostul…

- CHIȘINAU, 20 dec – Sputnik. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a comentat informațiile cu privire la apariția unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie. Organizația menționeaza ca este in contact permanent cu Londra. Specialiștii britanici informeaza OMS in privința rezultatelor…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de chinezii de la Sinopharm prezinta o eficienta de 86%, spun cercetatorii din Emiratele Arabe Unite, unde au fost efectuate testele clinice. Rezultatele ultimelor teste clinice realizate in Emiratele Arabe Unite arata ca vaccinul chinezesc de combatere a coronavirusului…

- Anuntul a fost facut de catre ministrul de externe al Nepalului, Pradeep Kumar Gyawali, alaturi de omologul sau chinez, Wang Yi, in cadrul unei videoconferinte de la Kathmandu, respectiv, Beijing. Anterior, Nepalul sustinuse ca Everestul are 8.848 de metri inaltime, cu 86 de centimetri mai putin decat…

- CHIȘINAU, 3 dec – Sputnik. Mai mulți cetațeni au ieșit in strada la indemnul președintelui ales Maia Sandu pentru a protesta impotriva proiectului de lege inaintat de fracțiunea socialiștilor,care precede trecerea SIS din subordinea Președinție catre Parlament. Protestul a inceput la ora 10:00.…

- Acesti hackeri s-au dat drept recrutori pe site-ul LinkedIn si pe WhatsApp, pentru a aborda angajati ai AstraZeneca cu oferte de angajare false, au spus sursele. Ulterior, le-au trimis documente, cu descrierea locului de munca oferit, in care era inclus un cod malitios pentru a obtine acces la computerul…

- Romanii care calatoresc in Spania sunt obligati, de luni, sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, care sa fie facut cu maxim 72 ore anterior intrarii pe teritoriul spaniol. La sosirea in Regatul Spaniei, autoritatile spaniole pot solicita calatorilor…