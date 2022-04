Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, anunța Reuters. In ciuda strangerii cooperarii cu alianța militara de cand Rusia a anexat Crimeea in 2014, ambele țari nordice au ales sa ramana…

- Pentagonul a invitat 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania marti pentru a discuta despre nevoile de securitate pe termen lung ale Ucrainei, transmite AFP. Ministrii ai apararii si generali cu rang inalt din 20 de tari, membre sau nu ale NATO, au acceptat deja invitatia secretarului american…

- Peste 7.000 de agenti economici care au primit sprijin financiar in perioada pandemiei de COVID-19 risca sa piarda banii daca nu depun pana la 30 aprilie rapoartele de progres. „Avem o situatie speciala cu Masura 1 si 2. Se stie si s-a reclamat si s-a discutat in spatiul public ca in cazul Masurii…

- Prim-ministrul ucrainean Denys Shmyhal si inalti oficiali ucraineni din domeniul finantelor vor vizita Washingtonul saptamana viitoare, in timpul reuniunilor de primavara ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale, au declarat vineri surse oficiale, potrivit Reuters. Shmyhal, ministrul…

- Poliția a reținut patru cetațeni germani suspectați de complot pentru rapirea ministrului sanatații, Karl Lauterbach și pentru distrugerea unor instalații electrice pentru a provoca o pana de curent la nivel național, scrie Reuters. „Se crede ca cei doi suspecți principali au convenit cu alte persoane…

- Biroul european de politie Europol a anuntat ca a lansat o operatiune care vizeaza bunurile persoanelor si companiilor ruse sanctionate din cauza razboiului din Ucraina, transmite AFP. Agentia, cu sediul la Haga, a lansat aceasta operatiune numita Oscar impreuna cu statele membre ale UE, precum si cu…

- Investițiile in infrastructura și imbunatațirea serviciilor au reprezentat intotdeauna o prioritate pentru administrația comunei 1 Decembrie, astfel ca și pentru anul acesta ritmul de munca pentru indeplinirea obiectivelor se anunța a fi unul la fel de intens, iar proiectele la fel de multe și de importante.…