Stiri pe aceeasi tema

- Victor Rebengiuc a povestit despre reactiile primite in '89, dupa ce aparea la Televiziunea Romana, cu sulul de hartie igienica in mana, invitandu-i pe fostii activisti de partid, sa se stearga la gura inainte de a vorbi despre democratie. Actorul a vorbit despre acest episod, dar si despre alte amintiri,…

- Statul paralel incepe, pas cu pas, sa se scufunde. Rand pe rand, cei care au fost mari si tari in servicii, SRI de exemplu, incep sa paraseasca corabia si fug ca sobolanii. Fug, e doar o metafora, pentru ca dupa pensiile nesimtite pe care le vor incasa, acesta ”fuga” devine o placere. Asta daca nu […]…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, anunța intr-o postare pe blogul personal ca s-a hotarat sa intre in politica, dupa ce la inceputul anului a lansat platforma civica „Romania 3.0”„Ceea ce nimeni nu va spune, dragi prieteni, este adevarul. Statul paralel nu s-a facut singur: Coldea, Maior,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca președintele Klaus Iohannis i-a executat pe Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi ca urmare a unor jocuri de culise, iar pe termen lung, președintele se gandește ca iși va recupera capitalul politic pierdut ca urmare a executarii șefei DNA.Citește și: Dan…

- Liviu Dragnea a rabufnit la adresa unui reporter Realitatea Tv, cu privire la speculatiile din spatiul public pe tema unei intelegeri pe care el ar fi facut-o cu statul paralel pentru a scapa de condamnare.„V-ați hotarat, ați facut plangere penala la Parchet, ca mi-ați pus o intrebare, pusa…

- Politistul Marian Godina ii ironizeaza pe politicienii care se folosesc de sintagma „statul paralel”, dar si pe cei care cred ca membrii acestei „organizatii” pot decide cine intra la inchisoare. In plus, el le adreseaza o intrebare celor care cred in „statul paralel”: „Daca statul asta paralel are…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu publica un text devastator la adresa lui Liviu Dragnea si a modului in care PSD incearca sa transforme Romania. In textul intitulat „Ce inseamna ‘pana la capat’, Liviu Dragnea?”, publicat pe contributors.ro, Liiceanu scoate in evidenta modul in care „Dragnea-si-ai-lui ne-au…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca decizia PSD de a se solidariza cu Liviu Dragnea, dar și decizia liderului PSD de a nu demsiona reprezinta o eroare uriașa. Cristoiu considera ca prin dorința lui Dragnea de razbunare, statul paralel a caștigat lupta.EXCLUSIV Suspendarea președintelui e trecuta…