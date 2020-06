Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, a comentat, luni, la Digi 24, fotografia in care apare, alaturi de Ludovic Orban și mai mulți miniștri, la o petrecere, in biroul de la Palatul Victoria, in care se fumeaza si se bea."Nu aș vrea sa comentez aceasta poza. A fost o poza facuta la ziua prim-ministrului,…

- Poza devenita virala, in care premierul si mai multi ministri apar fumand si consumand bauturi alcoolice in cladirea Guvernului, ar fi fost facuta de un deputat PNL, „mare sustinator al familie traditionale“, aflat in conflict cu Ludovic Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Petrecerea de la…

- O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine se observa cum o parte din membri guvernului se relaxeaza fara maștile de protecție, beau alcool și fumeaza. Fotografia ii surprinde pe Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, vicepremierul…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, si premierul Ludovic Orban ar fi trebuit sa organizeze consultari publice pe tema organizarii Evaluarii Nationale si a Bacalureatului si nu sa mearga la Klaus Iohannis, care a luat o decizie ce va crea probleme.Ion…

- Prim-ministrul Ludovic Orban sustine declaratii de presa la Palatul Victoria, incepand cu ora 20,00. Declaratiile sunt transmise, in direct, pe pagina de Facebook a Guvernului, precum si pe canalul oficial de YouTube, a anuntat Biroul de presa al Executivului. AGERPRES (Imagine:…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca Ordonanta de Urgenta, care da dreptul Guvernului de a publica in mass-media informatii privind iesirea din criza, transfoma presa, pana la alegeri, intr-un instrument de propaganda electorala a Puterii, platita din banii nostri.Ion Cristoiu…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca declaratiile contradictorii ale premierului sau ale sefului Guvernului si presedintelui Iohannis privind relaxarea restrictiilor dupa 15 mai nu fac decat sa buimaceasca oamenii si sa blocheze orice plan al acestora de a reveni la viata dinainte, anunța…

- Sedinta de guvern desfasurata in regim de videoconferinta, la ora 17,00, la Palatul Victoria, potrivit programului premierului Ludovic Orban de luni, 30 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului.Interventia premierului la inceputul sedintei va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului…