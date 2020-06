Stiri pe aceeasi tema

- In interiorul Partidului Social Democrat a izbucnit un adevarat razboi. Liderul interimar, Marcel Ciolacu a reacționat acid cu privire la președintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…

- Codrin Ștefanescu acuza ca intre Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, și Ludovic Orban, premier și președinte al PNL, ar fi un ”blat”. In afara de ințelegerea dintre cei doi, fostul secretar general al PSD crede ca totul ar fi fost decis de ”șefii lor supremi”.Intr-un mesaj adresat…

- "Dupa ce i-a tras covorul de sub picioare, cu maxim ajutor de specialitate, Ciolacu vrea sa o trimita si la puscarie pe fosta lui sefa. In fata careia se ploconea cu respect si adoratie cand era prim-ministru, asa cum facea si pe vremea lui Dragnea in fata sefului suprem. Asta inseamna sa fii absolvent…

- Mai mulți pesediști vor sa impiedice o noua candidatura a lui Colacu la șefia PSD. Un mare alt reproș ar fi cel legat de procentul PSD din sondaje. In ciuda greșelilor facute de PNL, PSD nu reușește sa creasca in sondaje. Un alt motiv de suparare in partid e atitudinea lui Marcel Ciolacu fata de baronii…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a trimis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, un mesaj intern ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, unde Stanescu afirma ca sunt social-democrați care folosesc momentul pentru a „destabiliza partidul” și care vor…

- Postare atipica a presedintelui Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu. Liderul interimar al PSD a dorit sa transmita un mesaj celor care merg la cumparaturi, indemnandu-i sa aleaga produsele romanești. Pentru a fi mai convingator, Ciolacu a aratat produsele pe care și le-a procurat. „Azi am…