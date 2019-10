Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Candidatii pentru alegerile prezidentiale duc o lupta stransa pentru a ajunge in turul II. Statistic, Viorica Dancila are cele mai mari sanse pentru a ajunge in marea finala alaturi de Klaus Iohannis. Intre timp, Dan Barna sustine alegerile anticipate…

- "Dupa cum ati vazut motiunea a trecut. Au fost si colegi din PSD care au tradat. Nu este o problema. Am indeplinit foarte multe obiective din programul de guvernare. Opozitia sa vina in plen cat mai repede cu o noua formula guvernamentala. Fac un apel la Klaus Iohannis sa nominalizeze un nou premier",…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Ion Cristoiu a spus cine va intra, in opinia sa, in turul doi al alegerilor prezidentiale din toamna. Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion...

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion Cristoiu. Intrebat, vineri, la Antena 3, de Catalina Porumbel ce se va intampla cu Dan Barna, candidatul USR-PLUS, Ion Cristoiu a facut urmatoarele precizari: „Nu va intra in turul doi.…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…