- UPDATE: Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca acest Congres al PSD este un moment de raspantie și arata ca PSD are capacitatea de a se adapta. Ciolacu a explicat ca azi noapte nu a avut somn și a citit editorialul lui Ion Cristoiu dandu-i dreptate in tot ceea ce a spus despre…

- Dan Barna a anuntat pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce, USR, a adoptat la Congres fuziunea cu PLUS. Presedintele USR precizat ca incepe perioada generatiilor liderilor din USR si PLUS, dupa ce 30 de ani politica a fost facuta de vechile partide.

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, critica cooptarea lui Vasile Dincu in funcția de președinte al Consiliului Național al PSD și anunța ca va candida pentru aceasta funcția la Congresul partidului din luna august.„Este normal sa candideze cei cu o pregatire și experiența. E o hotarare…

- Social-democratii au, luni, o sedinta a conducerii largite a partidului, prin sistem de videoconferinta.PSD se pregateste pentru Congresul in care se va alege noua conducere, dupa retragerea Vioricai Dancila, in urma pierderii alegerilor prezidentiale.Marcel Ciolacu, care va candida pentru sefia PSD,…

- Sociologul Vasile Dincu a fost surprins, marti, la biroul liderului PSD Marcel Ciolacu, de la Parlament. Intalnirea celor doi vine in contextul pregatirilor pe care PSD le face pentru Congresul in care se va alege o noua conducere. Social-democratii asteapta ridicarea starii de alerta pentru a convoca…

- Dr Anthony Fauci si alti experti in sanatate din administratia lui Trump au afirmat marti ca presedintele american nu le-a cerut niciodata sa incetineasca ritmul de testare pentru Covid-19, contrar afirmatiilor controversate ale republicanului, potrivit AFP, anunța news.ro."Nu i-a cerut niciunuia…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu nu da nicio sansa gruparii Codrin Stefanescu - Eugen Teodorovici sa ajunga la conducerea PSD si afirma ca, daca va castiga la congres, liderul interimar Marcel Ciolacu are misiunea istorica de a salva partidul de la disparitie.Liderul interimar al PSD,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, intr-un interviu la DCNews, ca in urma discutiilor pe care le-a avut cu liderii in teritoriu, lui Vasile Dancu i s-a propus sa revina in partid, pe functia de presedinte al Consiliului National. Ciolacu a afirmat ca PSD trebuie sa organizeze…