Stiri pe aceeasi tema

- La nici o saptamana de la debutul noului an școlar, in Buzau se inregistreaza un val de pensionari in randul cadrelor didactice. De teama coronavirusului, tot mai multe cadre didactice se retrag din activitate. Profesorii sunt nevoiți sa stea cu masca de protecție ore in șir și sa predea iar unii dintre…

- Liberalii merg in alegerile pentru schimbarea administrației județului Buzau cu proiecte sigure și credibile de modernizare a teritoriului de la Curbura Carpaților și de creștere a nivelului de trai al comunitaților de pe aceste meleaguri. Varful de lance in lupta electorala este liderul PNL Buzau,…

- Klaus Iohannis a vorbit despre alegerile locale care sunt programate pe 27 septembrie și le-a transmis candidaților sa renunțe la ”practicile invechite, toxice”. Iohannis le spune romanilor ca ”aceste alegeri sunt esențiale” și le cere sa iasa la vot. ”Votul nostru decide cum se vor schimba localitațile…

- Liberalii și-au depus listele cu candidații la Consiliul Județean Buzau in ultima zi in care a fost posibil acest lucru. Cap de lista, implicit candidat al PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean, este deputatul Cristi Romanescu. Acesta este și președinte al Federației Romane de Tenis de…

- Candidații PNL la alegerile locale din septembrie și-au depus luni,dosarele de candidatura, pentru consilieri municipali și județeni, respectiv pentru primaria municipiului reședința de județ și pentru Consiliul Județean. Astfel medicul Adrian Zoican intra in cursa pentru Palatul Comunal iar președintele…

- Aristide Maxim, liderul satenilor din Pojorata, care s-au opus construirii gropii de gunoi din varful Pasului Mestecanis, strange semnaturi pentru a candida la presedintia Consiliului Judetean Suceava. El explica, pentru „Adevarul”, cum a aparut investitia controversata.