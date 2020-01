Cristina Ţopescu ar fi murit în somn. "Avea mii de prieteni pe reţele, dar a fost găsită după trei săptămâni" O femeie de 59 de ani avea mii de prieteni pe rețelele de socializare, probabil mii de cunoscuți in viața reala. Posta aproape zilnic pe Facebook, uneori și de patru-cinci ori pe zi. Pe 26 decembrie a postat ultima data. Apoi, nimic. Nu a mai raspuns la telefon, la mesaje, la nimic. Nimeni nu s-a ingrijorat. O vecina a fost cea care a reclamat liniștea asta suspecta care dura de trei saptamani. Moartea Cristinei Țopescu are in ea ceva din moartea omului modern care sta 24 de ore pe zi cu telefonul in mana, dand mesaje, likeuri, unlikeuri, postand emoții și emoticoane, insingurandu-se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

