- Cristina Țopescu ar fi facut infarct in somn. Primele constatatari al legiștilor arata ca a murit in jurul anului nou și ar fi descoperit urme de medicamente in stomac. Raportul medico legale va fi intocmit și inaintat autoritaților.

- Surse apropiate anchetei in cazul morții Cristinei Țopescu au afirmat, pentru Mediafax, ca jurnalista Cristina Țopescu a fost gasita in pat, invelita cu plapuma, fara a avea urme de violența, fiind puțin probabil ca aceasta sa se fi sinucis. Medicii legiști urmeaza sa stabileasca exact cauza decesului.

- Cristina Țopescu nu avea urme de violența pe trup, dar numaiautopsia care se va realiza luni va arata cauza morții, a declaratministrul de interne, Marcel Vela. Demnitarul a fost sunat de șefulPoliției dupa ce oamenii legii au intervenit, duminica seara, incasa acesteia din Otopeni.Cristina Țopescu…

- Cristina Țopescu a murit, iar trupul acesteia a fost descoperit pe 12 ianuarie, duminica seara, in casa. Cristina Țopescu a murit, au confirmat surse din apropierea familiei. ea a fost gasita decedata in locuința ei din Otopeni. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii,…

- Soția unui barbat de 53 de ani din Odobești, care a murit in urma unui infarct miocardic, ii acuza pe medicii de la Spitalul de Urgența din Focșani ca au tratat cu superficialitate cazul soțului ei. Acesta a ajuns la spital cu semne de infarct, dar a primit doar calmante, spune femeia, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unei tinere de 19 ani care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…