La ce active au ajuns fondurile de pensii facultative

Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,47 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 21,32% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara... [citeste mai departe]