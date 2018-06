Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat, joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca va sesiza Consiliul de Aparare a Tarii (CSAT) si Inspectia Judiciara (IJ) dupa ce a fost acuzata de catre o asociatie ca ar fi “frecventat in repetate randuri”…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut marti suplimentarea ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu teme precum Arhiva SIPA, ofiterii acoperiti, casele conspirative si protocoalele incheiate cu SRI, "pentru a fi lamurite" aceste aspecte.

