Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, spune ca le-a dat termen judecatorilor pana la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile, ea afirmand, intr-un interviu la Realitatea TV, ca in caz contrar va fi sesizata Inspectia Judiciara. https://www.romaniatv.net/tarcea-am-dat-termen-ca-pana-la-1-septembrie-judecatorii-sa-motiveze-toate-sentintele-de-la-inalta-curte_430849.html

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a informat ca le-a cerut tuturor judecatorilor sa profite de vacanta instantelor si sa termine pana la 1 septembrie redactarea motivarilor in dosarele penale, in caz contrar urmand sa sesizeze Inspectia Judiciara. "Paleta de activitate…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sindicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Premiera pentru lumea justiției din Alba Iulia. Vineri va avea loc o conferința internaționala care va avea ca tema independența și imparțialitatea justiției la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, Procurorul General al Parchetului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a reacționat dupa ce mai mulți miniștri, inclusiv premierul Dancila, dar și parlamentari, au facut aprecieri publice cu privire la condamnarea lui Liviu Dragnea. ICCJ subliniaza ca respecta libertatea de exprimare, dar ii indeamna pe liderii politici sa fie atenți…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata pentru luare de mita si abuz in serviciu, a fost data oficial in urmarire generala de Politia Romana, care a postat pe site o fotografie a acesteia, dupa ce politistii au solicitat instantei, marti seara, emiterea unui mandat european de arestare si a unei cereri…

- Pe 30 mai 2018, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție o plangere penala impotriva lui Tudorel Toader, pentru savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu și de incalcare a dreptului de reprezentare…