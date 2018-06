Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat astazi ca "se gandeste" sa faca o sesizare la Parchetul General in legatura cu reclamatia lui Nicolae Popa ca semnatura care apare pe protocolul intre ICCJ, DNA si SRI nu este a lui.

- El sustine ca nu a participat niciodata la vreo discutie privind incheierea unui astfel de protocol, ca nu stie nimic despre acest document si ca nu l-a semnat, precizand ca a vorbit cu actualul presedinte al ICCJ, Cristina Tarcea, pentru a merge marti sa vada documentul.

- Fostul presedinte al instantei supreme, Nicolae Popa, a carui semnatura apare pe protocolul dintre SRI, Parchetul General si ICCJ, sustine ca acordul este semnat la o zi dupa ce s-a pensionat, negand ca el ar fi cel care si-a dat acordul pentru incheierea actului.„Nu am semnat un asemenea…

- Presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a explicat ca avizele de interceptare emise de catre Curte au avut un temei legal, in ciuda interpretarilor care arata contrariul, magistratul subliniind ca a cerut deja aviz pentru declasificarea protocolului atat la Parchetul General, cat si la SRI.…

- Presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a explicat ca avizele de interceptare emise de catre Curte au avut un temei legal, in ciuda interpretarilor care arata contrariul, magistratul subliniind ca a cerut deja aviz pentru declasificarea protocolului atat la Parchetul General, cat si la SRI.

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, sustine ca protocolul SRI-ICCJ a fost incheiat in 2009, dupa o decizie a CEDO, pentru a reglementa autorizarea emiterii mandatelor de interceptare pe siguranta nationala, intrucat nu exista cadru legal.

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca in calitate de sef al statului, in cadrul CSAT, a vorbit despre necesitatea colaborarii interinstitutionale intre SRI si Parchetul General sau alte institutii, dar a subliniat ca el nu a citit niciodata protocolul semnat in 2009 intre SRI…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza si ca aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, aspect constatat chiar si de cei fara studii juridice.