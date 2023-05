Stiri pe aceeasi tema

- Damian Draghici și Cristina Stroe au uimit pe toata lumea cu transformarea lor in B.U.G. Mafia și a lui Nico. Rapp-ul a rasunat pe scena transforming show-ului, iar jurații au cantat cot la cot cu concurenții.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- Damian Draghici si Cristina Stroe nu au avut o provocare ușoasa in aceasta seara, dar au dus-o cu brio la final. Cuplul a intrat in pielea lui Adel, iar piesa „Rolling in the Deep” a rasunat in platou.

- CRBL și Radu Țibulca au cantat piesa „Daca ploaia s-ar opri” de la Cargo, intr-o maniera asemanatoare originalului. Jurații au fost surprinși sa descopere faptul ca cei doi au studiat in amanunt referința.

- In ediția din aceasta seara, 8 aprilie 2023, Damian Draghici și partenera lui, Cristina Stroe, s-au transformat in Sofia Vicoveanca și au cantat "Haida roata mai flacai". Jurații au fost incantați de momentul celor doi și s-au ridicat in picioare pentru a-i aplauda. Iata cum au reacționat!

- Damian Draghici a avut o surpriza uriașa pentru colegii sai de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul i-a invitat pe toți sa urce pe scena alaturi de el la spectacolul pe care il va avea la Sala Palatului. In cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!” va fi lansata o invitație de nerefuzat din partea…

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.

- O mare provocare, pentru ca abia așteapta sa dea viața personajelor alese de ruleta! Damian Draghici și buzoianca Cristina Stroe se completeaza perfect acasa și au convingerea ca așa va fi și pe scena. „Suntem artiști, ne place sa ne jucam! Si, mai mult de atat, ne place sa schimbam jocul de fiecare…