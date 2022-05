Cristina Ștefania este o femeie foarte frumoasa și are o relație minunata cu Speak. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodata și iși doresc un viitor impreuna, dar in timpul ei liber, artista nu pare prea atenta la regulile de circulație și iși pune singura in pericol. Iata ce gest a facut pe strazile din Capitala!