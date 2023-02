Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șteania a fost la un pas sa fie calcata de un elefant! Se pare ca pe cei doi i-a urmarit ghinionul in aventura din Thailanda, dupa ce iubita lui Speak a trait clipe de panica. Mai mult., aceasta a pus și imagini pe rețelele de socializare.

- Speak este un artist indragit de multa lume și mai ales de femei, chiar daca are o relație de mult timp cu Cristina Ștefania. O femeie care il urmarește i-a trimis un mesaj prin care i-a facut o propunere de nerefuzat. Iata ce i-a promis fana artistului.

- Oana Moșneagu le-a marturisit fanilor de curand ca se confrunta cu probleme de sanatate și ca a fost nevoita sa amane mai multe activitați, sperand ca, in cateva zile, se va simți mai bine, pentru a se putea ocupa de proiectele sale.

- Tot mai multe vedete se confrunta cu probleme de calatorie in aceasta perioada, fiind luna vacanțelor exotice. Ioana Ignat nu face excepție, astfel ca și cantareața a intampinat probleme in aeroport, care au enervat-o la culme.

- Speak și Ștefania adora vacanțele in destinații inedite, iar, de curand, au luat primul avion catre Vietnam. Doar ca, vacanța care trebuia sa le aduca liniște la inceput de an s-a transformat intr-un moment mai puțin placut.

- Gina Pistol tuna și fulgera pe rețelele sociale, dupa ce a fost victima unui furt de imagine. Partenera de viața a lui Smiley le-a povestit revoltata prietenilor sai virtuali despre ipostaza incomoda in care a fost pusa, chiar de sarbatori. Ce a pațit vedeta de la Antena 1. Imaginea Ginei Pistol, furata…

- Pentru ca este nascuta in ziua de Craciun, Cristina Ștefania a decis sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in avans. Iubita lui Speak a dat o petrecere de zile mari intr-un restaurant de lux din Capitala, iar invitații au fost numai unul și unul.

- Cristina Ștefania este la un pas de a pierde concertul de la Iași. Aceasta nu a fost lasata sa urce in avion, pe motiv ca ar fi ajuns prea tarziu. Cantareața a povestit in mediul online tot incidentul, urmand sa se imbarce in cel de-al doilea zbor din aceasta zi.