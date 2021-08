Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca atingerea țintei de 5 milioane de persoane vaccinate nu e o veste atat de buna, avand in vederea ca a fost realizata cu doua luni mai tarziu decat anunțase Guvernul in luna aprilie, iar in ritmul in care se desfașoara…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, la Palatul Cotroceni, dezbaterea naționala privind viitorul Europei. La dezbatere participa comisarului pentru transporturi Adina Valean, profesoru Valentin Naumescu, profesorul Cristian Pirvulescu, și profesorul Alina Bargaoanu. Presedintele Klaus Iohannis…

- Romania are oportunitatea de a accesa, in perioada 2021-2030, 6-7 miliarde euro din suma alocata prin Fondul pentru Modernizare, instrument proiectat de Uniunea Europeana pentru a finanța investiții destinate modernizarii sectorului energetic in zece state europene. Țara noastra risca sa rateze primul…

- Capitolul ”Revizuirea cadrului fiscal” din Planul Național de Redresare și Reziliența este o inșiruire obiective care au ca scop sporirea veniturilor la bugetul de stat insa nu e clar cum. Și nu sunt prezentat soluții curajoase concrete de a atrage mai mulți bani. Se spune la un moment dat ca incepe…

- Un nou centru Europe Direct, de informare și evenimente pe tematici UE, s-a deschis la Rașnov. Una dintre misiunile centrului este de a aduce intr-un limbaj accesibil informații europene de interes local și personal locuitorilor din Rașnov și Cristian. Incepand cu 1 mai 2021, la Rașnov s-a deschis un…

- Certificatul COVID pentru Romania este funcțional. Interconectarea la nivelul UE a „pașapoartelor” a fost testata de STS Miercuri, STS a anunțat faptul ca testarea interconectarii la nivelul Uniunii Europene a certificatelor europene a fost un succes. Certificatele prevede date precum numele și prenumele,…

- OMS recomanda ca viteza de circulație in orașe sa fie redusa. Limitarea ar putea fi la 30 km/h. Viteza de circulatie in orase ar putea fi redusa fata de limitele legale aflate acum in vigoare. E propunerea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care sugereaza ca viteza de circulație in interiorul orașelor…