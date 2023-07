Cristian Mihai, trimis titular de Rednic! Postolachi începe pe bancă

Rednic începe campionatul cu câteva surprize în echipa de start. Una dintre el este juniorul Cristian Mihai, fotbalistul crescut de UTA care a evoluat în... The post Cristian Mihai, trimis titular de Rednic! Postolachi începe pe bancă appeared first on Special… [citeste mai departe]