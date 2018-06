Stiri pe aceeasi tema

- Puțini știu ca artista a reușit sa ramana insarcinata, dupa mai multe fertilizari in vitro și a trecut și printr-o perioada de depresie, scrie avantaje.ro. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu", de la Antena Stars, Cristina Spatar a povestit cu sinceritate despre momentele tulburatoare…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a facut dezvaluiri despre momentele de cumpana care au existat in formația sa. Artistul a marturisit ca a trecut prin situații grele și de multe ori a ținut problemele departe de membrii formației. “Au fost prin 2006 cand s-a schimbat componenta pentru ca doi membrii…

- Italianul Nicola Inquieto a fost reținut, joi seara, in baza unui mandat emis de parchetul din Napoli, Direcția Generala Antimafia. El este acuzat ca spala banii mafiei, la Pitești, unde se mutase din 2004 și avea cateva afaceri imobiliare. Surpriza, insa! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, l-a gasit…

- Anda Adam a facut dezvaluiri din culisele show-ului Exatlon. Cantareața a facut parte din echipa Faimoșilor in concursul respectiv, insa a parasit competiția. Diana Bulimar a fost ultima concurenta eliminata, iar acum Anda Adam a vorbit despre strategia „Faimoșilor”. Potrivit strategiei facute de aceștia,…

- In urmatoarele trei zile, vom asista la o usoara crestere a temperaturii aerului, dar vremea se mentine cu mult sub valorile termice normale ale perioadei. Inclusiv in Bucuresti valorile minime se vor mentine in jurul pragului de inghet. Duminica, in cea mai mare parte a țarii valorile termice vor fi…

- Tatal educatoarei care și-a ucis copilul de patru ani a facut dezvaluiri. El a afirmat ca fiica lui, Oana Neț, nu a dat nicio clipa senzația ca ar avea probleme de comportament. Acesta a mai declarat ca atat el, cat și mama criminalei sunt debusolați de cee ace s-a intamplat. Oana Neț, educatoare și…