Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Marian Mexicanu a oferit detalii neștiute despre perioada in care nu a vorbit cu fiica lui. Cat de greu i-a fost Mariei sa stea departe de tatal ei. Cei doi s-au impacat și sunt recunoscatori pentru ca intreaga familie este fericita.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean traiesc o adevarata poveste de dragoste și sunt impreuna de mai bine de 10 ani. Cei doi au impreuna doua fetițe superbe pe Vera și Rita, iar in prezent, actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Razvan de la Pitești a oferit detalii neștiute despre casnicia cu soția lui. De cați ani sunt cei doi impreuna și peste cate momente au trecut. Cum reușește artistul sa se bucure de o familie frumoasa.

- Mihai Chițu și Andra traiesc o frumoasa poveste de dragoste. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a oferit detalii neștiute despre relație, dar și despre cat de mult l-a schimbat iubita lui pe parcursul anilor.

- Wilmark traiește o frumoasa poveste de dragoste cu soția lui, Ioana, iar cei doi au impreuna doi baieți. Coregraful a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a cunoscut-o pe soția lui, dar și momente de la marele eveniment.

- Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a facut declarații interesante despre perioada in care și-a cunoscut fostul soț. Aceștia au impreuna o fata, pe Nidia și deși sunt divorțați de mai mulți ani, au o relație buna. ,,L-am cunost cand eram foarte tanara. Eram doar un copil,…

- Codin Maticiuc este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania. De asemenea, s-a facut remarcat și in filmele de cinema, produse chiar de el. Invitat in cadrul emisiunii Star Matinal, celebrul actor a facut dezvaluiri in exclusivitate din viața sa profesionala.

- O femeie de cariera in viața profesionala și o jurnalista tranșanta, Denise Rifai se prezinta complet diferit in viața privata, acolo unde spune ca femeia e pe locul secunda, datoria ei fiind sa susțina barbatul, dupa vechea zicala "In spatele oricarui barbat puternic sta o femeie puternica".…