Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a facut o serie de declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Fara a se sfii, artista și-a acuzat indiscret fostul soț ca sta in fața visurilor sale și a copiilor pe care-i au impreuna. Iata la ce se refera mai exact și despre ce este vorba!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Spatar a oferit detalii neștiute despre relația cu mama ei. Cat de greu i-a fost artistei, dar și care este cea mai de preț moștenire pe care o are de la femeia care i-a dat viața.

- Un nou numar unic pentru diaspora, la care vor putea suna copiii si familiile aflate in situatii dificile ar putea fi implementat in perioada imediat urmatoare. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat ca impreuna cu reprezentantii STS a evaluat, dupa doua luni de la lansare, functionarea numarului…

- Radu, fiul lui Ștefan Banica, a marturisit cum se ințelege și ce relație are cu Andreea Marin. In exclusivitate pentru Antena Stars, tanarul a oferit detalii și despre relația cu sora lui, Violeta. Cum l-a tratat vedeta pe fiul artistului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rebecca Onoriu a oferit noi detalii despre starea de sanatate a pilotului. Daniel Onoriu este in continuare internat la secția de terapie intensiva, iar tot timpul este supravegheat de medici. Cum se simte campionul.

- Cele doua victime, bunic și nepoata, s-au chinuit din rasputeri sa supraviețuiasca, sa iasa din gheața pe care au alunecat, pe drumul morții, din Suceava. Totul a fost in zadar, așadar de abia dupa o ora, potrivit localnicilor, scafandrii au ajuns la fața locului pentru a-i recupera din groapa de apa…

- Nicoleta Molnar a oferit primele detalii despre viața de mamica. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta concurenta de la Insula Iubirii a povestit cum se descurca cu creșterea bebelușului, dar și cat de cuminte este micuțul ei.

- Au trecut mai bine de doi ani de cand mama lui "Suleyman de Romania" a trecut la cele Sfinte, insa Gazi Demirel nu poate accepta acest lucru. Cantarețul a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, chiar in timp ce vorbea despre cea care i-a dat viața. Iata ce dezvaluiri a facut!