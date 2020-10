Stiri pe aceeasi tema

- H&M va închide 250 de magazine din cauza pandemiei, în condițiile în care oamenii fac tot mai multe cumparaturi online, scrie Mediafax. Recent, si Inditex, compania care detine brandurile Zara, Massimo Dutti si Stradivarius, a anuntat ca planuieste sa închida 1.200 de magazine…

- In comuna Deveselu din județul Olt, localitatea scutului american antiracheta, votanții s-au trezit cu o situație ciudata. Pe buletinele de vot l-au regasit și pe Ion Aliman, fostul primar al comunei, decedat pe 17 septembrie dupa ce a fost infectat cu Covid. El candida pentru al treilea mandat, din…

- Gestionarea aspectelor emotionale devine un lucru din ce in ce mai important in contextul actual, arata un sondaj realizat de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer. De asemenea, accesul la diagnostic precoce si tratament trebuie sa constituie o prioritate, atrage atentia Federatia Asociatiilor…

- Francezul Jean-Baptiste Mendy, fost campion mondial la box, la categoria usoara, a murit la 57 de ani, din cauza unui cancer de pancreas."A fost foarte rapid. A aflat de boala la inceputul lunii iulie, iar aceasta a evoluat rapid", a declarat fiul fostului pugilist, Ellyson Mendy, relateaza…

- Beth Pattison, o tanara femeie, in varsta de 27 de ani, din Marea Britanie a murit dupa ce medicii i-au pus un diagnostic fals, și anume, COVID-19. Femeia a avut inainte cu cateva zile de deces, o stare accentuata de rau insoțita de tuse. La spital, medicii au diagnosticat-o ca avand COVID-19, cu toate…

- Alegerile generale din Noua Zeelanda au fost amanate astazi cu patru saptamani. Anuntul a fost facut astazi de premierul Jacinda Ardern. Masura a fost luata ca urmare a revenirii pandemiei de COVID-19, potrivit Agerpres. Alegerile, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 19 septembrie, sunt amanate pana pe…

- Pandemia are un impact major asupra pacienților oncologici. Peste 3.000 de cazuri de cancer pulmonar au ramas nediagnosticate sau netratate de la debutul epidemiei de COVID-19 in Romania, arata datele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

- Suferința bolnavilor de cancer este amplificata, in aceasta perioada, de rigorile impuse in spitale din cauza pandemiei de coronavirus. O suceveanca in varsta de 43 de ani, Mihaela Adina Mihai, bolnava de cancer colorectal cu metastaze pulmonare și hepatice, face chimioterapie din doua in doua ...