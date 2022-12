Stiri pe aceeasi tema

- ”Chefi la Cuțite” se apropie de final. Doar trei din participanții cooking show-ului au ajuns in finala și se vor duela in maiestrie pentru premiul cel mare al concursului, 30.000 de euro. Cei care au reușit sa ajunga in etapa finala a concursului de televiziune sunt Adrian Stroe cel ce a obținut ”cuțitul…

- Luna trecuta a avut loc „Gala Radar”, evenimentul care premiaza producțiile TV din Romania. Printre premianții anului 2022 se numara și Denise Rifai, pentru emisunea ei de la Kanal D. In afara de bucuria primirii premiului, jurnalista a facut și dezvaluiri despre inelul primit de la Dan Bittman. Vedeta…

- Povestea de iubire dintre Denisa Tanase și Mircea Branzei a inceput in 2007, dar abia in vara lui 2021, la Nisa, s-au casatorit. Acum, intr-un interviu pentru playtech.ro , Denisa a dezvaluit care e relația cu soțul ei, mai ales ca amandoi muncesc foarte mult. Ea are afacerea cu parfumuri, cu magazine…

- Vedeta care a primit un diagnostic cumplit. Intr-un documentar ce urmeaza sa fie lansat saptamana viitoare, o celebra cantareața vorbește deschis despre luptele sale interioare, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala mentala care i-a afectat viața. La o prima vedere, ai putea spune ca are lumea la…

- Haterii Oanei Roman nu iau pauze. Vedeta a ajuns sa primeasca mesaje de la ei și pe mail, iar uunuii a ajuns sa se laude cu isprava lor in comentarii, pe rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman este pregatita sa-și faca dreptate și le-a subliniat internauților in cauza ca ceea ce fac este, de…

- Vedeta și partenerul ei de viața și-au dorit sa achiziționeze o casa in Dubai, insa lucrurile nu au mers deloc conform planului și s-au ales cu o țeapa de neimaginat. Iata ce sume au platit și care au fost neințelegerile avute in Dubai!

- Marco Asensio (26 de ani) surprinde: intrebat despre zvonurile recente cu privire la interesul celor de la FC Barcelona de a-l transfera, spaniolul a preferat sa „dribleze” subiectul. Publicația catalana Mundo Deportivo a scris deunazi ca Barcelona este interesata de Marco Asensio, din 2015 jucatorul…