Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a ajuns de urgența la spital. Vedeta a suferit o operație in urma cu doar cateva zile, asta dupa ce medicii i-au dat un diagnostic grav. Artista nu a stat pe ganduri și a facut intervenția astfel incat problemele sa nu se agraveze și mai tare.

- „Dotarea Armatei moldovenești nu prezinta vreun risc pentru Rusia, precum și Chișinaul nu trebuie sa vada vreun pericol din partea Rusiei. Ar fi mult mai bine daca s-ar pleda pentru relații bune”, susține purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie ria.ru

- Andreea Banica a vorbit despre problema medicala cu care se confrunta de mai mulți ani, mai precis de cand a devenit mamica. Vedeta are diastaza abdominala și se lupta de mulți ani cu aceasta problema. Andreea Banica are diastaza abdominala Aceasta afecțiune este des intalnita in cazul femeilor care…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat luni, 13 iunie, ca trebuia facut ceva „vizibil” pentru a preveni inecurile in mare. El s-a referit la geamandurile sub forma de cruce care au fost vazute plutind in weekend pe litoral și care au starnit revolta turiștilor. „Am…

- Arhipelagul Vanuatu a declarat vineri stare de urgenta climatica si a anuntat un plan de 1,2 miliarde de dolari pentru a atenua consecintele schimbarilor climatice, relateaza sambata AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat, de 41 de ani, din Novaci, a fost adus in tare grava la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, dupa ce a fost reținut de mascați Barbatul a ajuns pe mana polițiștilor pe 20 mai, dupa ce nu ar fi oprit la un filtru al Poliției Rutiere și ar fi acroșat cu oglinda mașinii un om al legii.…

- In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, Gabriella Nastas a marutisit ca a fost operata de urgența la nivelul sanilor. Ce a dezvaluit vedeta, mai ales ca au trecut deja șapte zile de la intervenție.