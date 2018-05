Cristina Spătar a ajuns să îşi vândă bijuteriile din casă "Regina R'n'B" Cristina Spatar a dezvaluit ca a investit sume uriase in afacerea pe care o detine, scrie spynews.ro. "Chiar sunt foarte implicata in ceea ce fac si, ca orice business la inceput, necesita sa fii acolo, cat de mult prezenta si necesita sa vii la inceput cu bani de acasa, cu bani de la concerte si asa mai departe... Ce castig la concerte, investesc in business, si nu numai. Am mai vandut si bijuterii... Recunosc, imi asum... Cred ca investitia in bijuterii e o investitie foarte buna si, uite, drept dovada, m-a ajutat in afacerea asta", a dezvaluit artista. Intrebata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

