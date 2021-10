Stiri pe aceeasi tema

- Petrecere cu mare fast in casa lui Florin Salam! Celebrul artist implinește astazi frumoasa varsta de 42 de ani, motiv pentru care apropiații și familia au vrut sa-i faca o uimitoare surpriza, chiar in avans. Ei bine, zis și facut! Au facut planul, au cumparat cadourile, iar apoi s-au strans in casa…

- In urma cu cateva zile, celebrul actor Denis Ștefan a devenit tata de fetița pentru a doua oara. Astazi, soția lui, Cristina Ștefan, i-a incantat pe internauții care așteptau cu sufletul la gura vești de la ei cu o fotografie de-a dreptul emoționanta, cu familia, de data aceasta in familie completa.…

- Bucurie mare in familia lui Denis Ștefan! Actorul a devenit tata pentru a doua oara. Vineri, 3 septembrie, soția lui Cristina a adus pe lume a doua fetița. S-a pozat cu micuța in brațe chiar in spital. Fericitul anunț a fost facut de catre mamica chiar pe contul ei de Instagram unde are aproximativ…

- Pana acum, Adela Popescu a fost destul de rezervata in ceea ce privește expunerea mezinului familiei sale pe rețelele de socializare. Se pare ca de data aceasta, vedeta nu s-a mai putut abține și a postat o fotografie emoționanta cu baiețelul ei cel mic. Fotografia i-a sensibilizat pe internauții care…

- Demi Lovato are, in mod oficial, 29 de ani. Cantareața a marcat momentul cu lansarea videoclipului pentru melodia "Melon Cake", care face parte din cel de-al șaptelea album al sau, ”Dansand cu diavolul ... Arta de a incepe de la capat”.

- Karmen Simionescu este o femeie indeplinita pe toate planurile, insa cea mai mare sursa a fericirii sale ramane familia sa și mai ales fiica ei, micuța Sofia. Mezina familiei este intotdeauna in centrul atenției, dar de data aceasta a fost cu precadere vedeta din familie, deoarece a fost ziua ei de…

- Nu sunt nici trei ani de cand a cerut-o in casatorie in direct, in fața intregii lumi, dar viața de familie nu este deloc ușoara, iar relația dintre Damian Draghici și soția lui, Cristina stroe, are și momente mai puțin bune. Paparazzii SpyNes.ro l-au surprins pe artist in ipostaze care dovedesc ca…

- Denis Ștefan și soția sa, Cristina, sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Viitoarea mamica nu rateaza nicio ocazie sa se afișeze cu burtica de gravida, astfel ca aceasta s-a postat chiar recent pe Instagram. Cristina s-a fotografiat in cadrul unui peisaj…