Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu și a lui Madalin Ionescu și asta pentru ca fiica lor iși sarbatorește ziua de naștere. Petra a implinit astazi frumoasa varsta de 6 ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, vedeta și-a adus aminte de momentul in care a nascut. Iata ce a postat…

- Cristina Șișcanu are toate motivele sa se considere o femeie implinita! Vedeta și soțul ei, Madalin Ionescu, sarbatoresc astazi 12 ani de casatorie. Cum au petrecut cei doi indragostiți cu ocazia aniversarii. S-au afișat in ipostaze romantice pe o rețea de socializare.

- Oana Lis a trecut printr-o perioada grea in ultimele luni, asta dupa ce in urma unui control medical, vedeta a aflat ca sufera de cancer de piele. Soția lui Viorel Lis s-a operat, insa problemele nu au disparut in totalitate. Ce trebuie sa faca de acum inainte vedeta.

- Cristina Șișcanu a vorbit despre problemele cu care se confrunta de mai bine de un an. Soția lui Madalin Ionescu a dezvaluit fanilor ca, din cand in cand, e nevoita sa apeleze la diverse tehnici și tratamente care sa ii faca tenul fara imperfecțiuni. Iata ce a pațit vedeta.

- Cristina Șișcanu, una dintre cele mai urmarite vedete din țara, a aparut in fața fanilor cu ochiul vanat. Din pacate, soția lui Madalin Ionescu a avut parte de un incident nu tocmai placut in urma cu puțin timp și a decis sa impartașeasca povestea și cu cei care o urmaresc.

- Cristina Șișcanu a aparut cu ochiul vanat și a spus ce s-a intamplat, de fapt. Soția lui Madalin Ionescu a declarat ca s-a accidentat și astfel a ajuns cu ochiul tumefiat. Pe Instagram, Cristina Șișcanu a aparut cu ochiul vanat, astfel ca fanii s-au ingrijorat și au vrut sa afle ce s-a intamplat cu…

- Cristina Șișcanu este una dintre persoanele publice de la noi, foarte active pe rețelele sociale. Și, pentru ca iși ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfașoara, soția lui Madalin Ionescu a ținut sa le povesteasca, de aceasta data, urmaritorilor ei de ce incident neplacut a avut parte,…

- Cristina Șișcanu nu trece prin cele mai frumoase momente. Fiica Vedetei se confrunta cu probleme de sanatate. Cum se simte Petra și ce spune partenera lui Madalin Ionescu despre parinții care ii duc pe copiii bolnavi la gradinița.