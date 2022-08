Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu vor fi nași de botez. Anunțul a fost facut chiar de catre soția prezentatorului TV, iar aceasta era tare entuziasmata sa imparta vestea cu fanii de pe rețelele de socializare. De data aceasta cei doi vor boteza un baiețel. Cine sunt parinții celebri ai micuțului.

- Alexandru Arșinel, in varsta de 83 de ani, este internat intr-un azil. Problemele de sanatate ale acorului s-au acutizat. La azil, Arșinel primește tratament pentru problemele grave pe care le are la picioare. Din cauza sanatații precare, artistul nu poate sa doarma și sa manance așa cum ar trebui.…

- Kim Kardashian și Pete Davidson nu mai formeaza un cuplu, scrie Daily Mail . Vedeta in varsta de 41 de ani și actorul de 28 se pare ca au decis sa se separe, iar motivul ar fi programul incarcat și distanța, a precizat un apropiat al celor doi. Totodata, un prieten al lui Pete Davidson a confirmat desparțirea…

- Cateva zile de relaxare in strainatate s-au transformat intr-un adevarat coșmar pentru Magda Ciumac, asta dupa ce a fost jefuita. Vedeta a ramas cu sechele dupa intreg episodul. In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a povestit cum s-a intamplat totul.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ana Morodan a facut primele declarații, dupa ce a fost surprinsa plina de vanatai. Ce a marturisit vedeta, dar și cum se simte in urma operației de micșorare și ridicare a sanilor.

- Adela Popecu are 35 de ani și este mama a trei baieți. Prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” și Radu Valcan au o casnicie reușita și formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Recent, vedeta a povestit cum a fost confundata cu doua dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran.…

- Vacanța in cele mai frumoase destinații din Italia nu a fost lipsita de incidente nedorite pentru Larisa Udila. Vedeta le-a marturisit fanilor ei ca a ajuns sa planga in hohote la plecare din Portofino, in timpul unor momente de coșmar pe care le-a trait alaturi de soțul ei.

- Cristina Șișcanu vrea sa devina din nou mama. Ce a marturisit vedeta, dar și cum se ințelege cu cei doi copii ai soțului ei, Madalin Ionescu. Din ce motiv a amanat sa mai aduca un copil pe lume in aceasta perioada.