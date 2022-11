Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza unul din cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi sunt prezenți de ani buni in vizorul romanilor, iar majoritatea fanilor se intreaba din ce face bani fosta concurenta de la emisiunea ,,Bravo, ai stil”. Chiar fostul prezentator de televiziune…

- Madalin Ionescu a recunoscut ca soția sa, Cristina Șișcanu, caștiga mai mulți bani decat el. Cu ce se ocupa soția prezentatorului TV. Dupa ce a participat la mai multe emisiuni de tip concurs, Cristina Șișcanu are acum propia emisiune la Metropola TV. Intr-o postare pe Instagram, Madalin Ionescu a recunoscut…

- Dorian Popa este invitat la „Tu urmezi!”, show-ul prezentat de Dan Negru la Kanal D. Artistul i-a marturisit prezentatorului TV care este cea mai mare pierdere a sa. „Tu urmezi!”, show-ul revoluționar in care concurenții stau la coada pentru a raspunde, unul cate unul, unor intrebari de cultura generala,…

- Marian Dragulescu, gimnastul de aur al Romaniei, participa la „Tu urmezi”, show-ul de cultura generala prezentat de Dan Negru la Kanal D. Ce spune despre emisiunea prezentata de regele audiențelor. Sambata, de la ora 20:00, la “Tu urmezi!”, unicul show din Romania in care se sta la coada la cultura…

- Duminica aceasta, echipa „Super Neatza cu Razvan si Dani” este pe post cu o editie speciala a emisiunii, sase ore de live, de la 09.00 si de la 17.00, la Antena 1. Ei sarbatoresc intoarcerea celor mai tari „Chefi la cutite”, show ce va avea premiera-maraton astazi, de la 20.00 si luni, marti si miercuri,…

- De-a lungul anilor, Cristina Șișcanu și Catalin Botezatu au avut mai multe conflicte. Soția lui Madalin Ionescu a avut replici dure pentru celebrul designer in emisiunea „Bravo, ai stil!”.Neințelegerile dintre ei au inceput in urma cu 10 ani, atunci cand Madalin Ionescu l-a atacat pe Botezatu intr-o…

- Carmen Negoița a anunțat ca s-a desparțit de iubitul politician dupa ce s-au intors din vacanța. Invitata la noua emisiune a Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, ea a facut primele declarații despre separare.De aproape un an, Carmen Negoița era intr-o relație cu Catalin Boboc, care o și ceruse in casatorie.…

- Dupa o lunga absența de pe micul ecran, Cristina Șișcanu se intoarce in televiziune, insa de data aceasta in calitate de prezentatoare. Va lucra la același post de televiziune precum soțul ei, Madalin Ionescu.Cristina Șișcanu a anunțat ca revine in televiziune și va fi gazda unei emisiuni TV. Soția…