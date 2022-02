Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a fost la salonul de infrumusețare, unde a avut parte de o situație care a scos-o din minți. Soția lui Madalin Ionescu a povestit pe una dintre rețelele de socializare ce i s-a intamplat.Vineri, 4 februarie, Cristina Șișcanu a mers la un salon de infrumusețare din apropierea casei sale…

- Oana Roman și-a facut printre numeroase treburi pe care le are de rezolvat și timp pentru a se rasfața, astfel ca a facut o vizita la salonul de infrumusețare. Vedeta nu a mai ezitat și a decis sa iși schimbe look-ul de pe acum pentru sarbatorile de iarna, asta deoarece zilele urmatoare este ocupata…

- Semnele narcisismului sunt adesea greu de observat in stadiile inițiale ale unei relații, dar in timp devin ceva mai clare. Ca sa poți descoperi daca traiești cu un narcisist este important sa știi cateva lucruri de baza despre aceasta tulburare de personalitate și cum sa recunoști cele mai importante…

- O femeie de 59 de ani a tras o sperietura dupa ce a pierdut peste 15 mii de lei pe o strada din Capitala. Totul s-a intamplat dupa ce a iesit de la un schimb valutar si, din neatentie, a scapat banii.

- Un autoturism cu inscripțiile Jandarmeriei a ajuns, luni, intr-un șanț. S-a intamplat pe Șoseaua Fundeni, din Capitala. Mai precis, mașina Jandarmeriei a cazut pe partea drepta, intr-o groapa, intr-o zona in care se faceau lucrari. E important de menționat faptul ca s-a aflat ca niciunul dintre jandarmii…

- In cursul zilei de azi, o mașina a Jandarmeriei a cazut intr-un șanț de pe Șoseaua Fundeni din București. In zona respectiva se efectua lucrari pe marginea parții carosabile. Mașina de jandarmerie, rasturnata intr-un șanț Autospeciala s-a rasturnat intr-un șanț de pe Șoseaua Fundeni, acolo unde se efectuau…

- Salon365 este o platforma online sau un „salon virtual” care iși propune sa aduca clienții din Romania mai aproape de stiliștii lor favoriți. Astfel, profesioniștii iși pot promova serviciile pe Salon365, care pune accentul pe ei și pe munca lor, nu pe salonul in care profeseaza.Salon365 nu este o platforma…

- Situația generata de COVID-19, in special in randul pacienților aflați ATI, continua sa fie in atenția specialiștilor și a oamenilor simpli. In ultimele zile s-a constatat, privind cifrele anunțate de Grupul de Comunicare Strategica, o scadere a numarului cazurilor noi. Beatrice Mahler, managerul Institutului…