Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose iși ține fanii la curent pe rețelele de socializare, acolo unde se bucura de o comunitate numeroasa, iar de aceasta data vedeta a marturisit ca a fost impresionata de gestul facut de Florin Salam pentru un copil bolnav. Theo Rose a vorbit și despre videoclipul care a ajuns viral pe rețelele…

- In urma cu cateva zile, Cristina Șișcanu și familia sa au revenit acasa, dupa ce au petrecut vacanța in Italia. Se pare ca in aceasta perioada, vedeta s-a confruntat cu cateva probleme, dupa cum le-a povestit fanilor.

- Continue reading Vedeta finalul de saptamana: noul sens giratoriu construit in Dej, stamb, cu marcaje haotice, carpeli și gropi. Șoferii l-au ridiculizat pe rețelele de socializare at Info real.

- Karmen Simionescu a implinit 25 de ani și se simte mai implinita ca oricand. Vedeta are o familie frumoasa alaturi de Bogdan Caplescu și este mama unei fetițe de 3 ani, Sofia. Ea și-a aniversat ziua de naștere mai devreme, facand petrecerea intr-un club de fițe din Capitala.

- Daniela Gyorfi a trait momente de confuzie, dupa ce și-a pierdut conturile de Facebook și Instagram. Vedeta a fost invitata in emisiunea Xtra Night Show și a marturisit motivele pentru care a fost scoasa de pe rețelele de socializare. Se pare ca a ajuns de nerecunoscut!

- Valentina Pelinel a implinit 42 de ani și se simte mai implinita ca oricand. Aceasta are o familie frumoasa alaturi de omul de afaceri Cristi Borcea și este mama a trei copii. Pe rețelele de socializare a postat un mesaj emoționant cu privire la aniversarea sa.

- Bucuria unei femei din București ca și-a achiziționat un apartament nou, a fost spulberata de o amenda de 400 de lei. Aceasta a povestit intreaga intamplare pe rețelele de socializare, unde le-a cerut oamenilor din mediul online parerea despre corectitidunea sancțiunii.

- Andreea Banica a trait momente neplacute in locurile de joaca pentru copii, deși a ieșit sa se relaxeze. Vedeta a izbucnit in nervi pe rețelele de socializare, unde a criticat dur educația oamenilor, dar și faptul ca unii oameni nu sunt civilizați.