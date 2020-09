Cristina Șișcanu, la un pas de accident: „Conduceam și am văzut negru în fața ochilor” Cristina Șișcanu, vedeta show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D, a trecut recent prin momente cumplite. Cristina a avut o criza pe fondul oboselii și a fost la un pas sa-și piarda cunoștința in timp se afla la volan. Vedeta a povestit ce i s-a intamplat intr-un Story, pe Instagram . Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI „Dragii mei, mi-am mai revenit un pic acum dar am avut un moment in care nu m-am simțit prea bine. Conduceam și la un moment dat am vazut negru in fața ochilor și a trebuit sa trag pe dreapta, sa-l sun pe soțul meu sa-mi aduca magneziu.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

