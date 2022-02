Stiri pe aceeasi tema

- Jador și-a uimit marea comunitate de pe rețelele de socializare in aceasta seara, asta imediat dupa ce a postat o fotografie cu el de cand avea doar cațiva anișori. Spre surprinderea tuturor, deși mulți se așteptau la o diferența colosala, ei bine, nu este deloc așa. Iata cum arata artistul in copilarile!

- Adda și-a luat marea comunitate prin surprindere, asta imediat dupa ce s-a afișat plangand. Artista nu s-a mai putut abține și a rabufnit in mediul online pentru a le arata tuturor ce se intampla, de fapt, in spatele zambetului pe care-l afișeaza mereu. Cu ce problema se confrunta de data aceasta indragita…

- Presedintele Jair Bolsonaro a devenit subiectul unor glume virale pe retelele de socializare dupa ce a fost internat in spital cu o ocluzie intestinala declansata de ingerarea unor creveti. Crustaceea a devenit un simbol plin de umor pentru stanga braziliana pentru a-l ataca pe presedintele numit Trump…

- O bunica in varsta de 53 de ani, din Marea Britanie, a provocat rasul pe retelele de socializare. Totul s-a intamplat din cauza unui pulover de Craciun pe care ea si l-a cumparat, dar fara sa fie atenta la detalii. Atunci cand a ajuns acasa, l-a probat si a ramas surprinsa de ce a vazut. Fiica ei a…

- Madalin Ionescu, in varsta de 51 de ani și Cristina Șișcanu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița. Recent, fostul prezentator TV și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a scris un mesaj in dreptul imaginii in care apare alaturi…

- Cristina Șișcanu nu este intr-o stare prea buna. De ceva timp, ea se simte destul rau și a marturisit pe rețelele de socializare ca are probleme serioase cu spatele, iar durerile sunt crunte și abia daca se mai poate mișca.

- Conflict intre doi barbați din Tataranu, unul dintre aceștia fiind trimis in judecata și condamnat pentru lovire sau alte violențe, dupa ce al doilea a ieșit un pic „șifonat” și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit rechizitoriului, motivul care a stat in spatele agresiunii au fost postarile…