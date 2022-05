Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a intrat de data aceasta in atenția fanilor cu stilul ei vestimentar, astfel ca nu o data, ci de mai multe ori, a fost crticata pentru modul in care se afișeaza zilnic pe micile ecrane sau la evenimente publice. Iata de replica acida și ce mesaj dur le-a transmis frumoasa prezentatoare…

- O femeie din Campeni a comandat o replica de Iphone, de pe OLX. Ce a primit și de ce procurorii au inchis un dosar penal O femeie din Campeni care și-a cumparat o replica de Iphone 11 Pro Max, de pe OLX, a avut parte de o surpriza neplacuta cand a deschis coletul. In loc de replica smartphone-ului,…

- Karmen Simionescu a fost ținta haterilor din mediul online recent! Fiica lui Adrian Minune a fost dur criticata pentru modul in care iși expune fiica pe rețelele de socializare, astfel ca nu s-a mai abținut și le-a dat o replica destul de aspra celor care o urmaresc! Iata de la ce a pornit totul!

- Cristina Șișcanu are mai multe rude care se afla acum chiar in mijlocul razboiului din Ucraina. Vedeta a fost criticata pe rețelele de socializare de catre fani ca a plecat in vacanța in aceasta perioada de alerta. Iata reacția acida a vedetei!

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu se afla intr-o escapada romantica la Viena. Cei doi și-au facut planuri de mai mult timp, cand nimeni nu prevedea ce se va intampla in Ucraina, unde de patru zile a inceput razboiul. Soția lui Madalin Ionescu a fost aspru criticata, pentru ca nu și-a ajutat rudele…

- Cristina Șișcanu trece prin clipe de coșmar, dupa atacul rușilor asupra Ucrainei. Vedeta are mai multe rude care acum se afla chiar in mijlocul razboiului. Aceasta le-a sarit in ajutor și vrea sa le aduca in Romania

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza unul dintre cele mai apreciate și solide cupluri din showbizul romanesc. Cele doua vedete s-au casatorit in 2011 și au o fetița impreuna. Deși au trecut prin multe obstacole, de-a lungul timpului, au reușit sa le depașeasca cu brio. Recent, fosta concurenta…

- Iulia Vantur a renunțat la viața și cariera din Romania pentru a merge in India, alaturi de iubitul ei, celebrul Salman Khan. Vedeta a recunoscut in repetate randuri ca ii este dor de țara, de familie, de mancare și de prieteni, insa viitorul ei este alaturi de partenerul sau. Cei doi traiesc o frumoasa…