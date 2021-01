Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a recunoscut in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars ca de multe ori este criticata pentru modul in care iși crește fiica. Vedeta a reacționat pe masura și se apara in fața acestora.

- Antonia (31 ani) și Alex Velea (36 ani) iși doresc sa se casatoreasca anul acesta. Dupa mai bine de șapte ani de așteptare pentru pronunțarea divorțului de fostul soț italian, Vincenzo Castellano, Antonia iși poate acum oficializa relația cu Alex Velea. Apropiații cuplului susțin ca Antonia și Velea…

- Cristina Șișcanu și una dintre fiicele sale, Petra, vor putea fi urmarite de fani la celebra emisiune „Mamici de pitici, cu lipici” sezonul 2, difuzata la Antena Stars. Vedeta este pregatita de noua provocare și abia așteapta sa ia parte la proiect alaturi de fetița ei.

- In primavara anului 2017, Cristina Șișcanu (36 de ani) a devenit mama unei fiice, Petra, acum in varsta de 3 ani. Recent, prezentatoarea TV a dezvaluit ca va face parte dintr-un nou proiect TV. Din anul 2011, Cristina este casatorita cu Madalin Ionescu (50 de ani). Prezentatorul TV mai are alți doi…

- Incepand din 14 ianuarie, de la 21:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici. Celor trei mamici celebre si picilor acestora li se vor alatura inca doua vedete din showbiz-ul romanesc, insotite de fiicele lor. Isabela si Petra, fiicele Oanei Roman si Cristinei…

- Luni, 7 decembrie 2020, fiul lui Madalin Ionescu, Filip, a implinit 17 ani. Filip este fiul prezentatorului TV din fostul mariaj cu Mihaela Coșerariu. Fostul cuplu are impreuna doi copii, o fiica și un fiu, Ștefania (23 de ani) și Filip. Fiul lui Madalin Ionescu, Filip, a implinit 17 ani: „O vârstă…