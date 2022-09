Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anilor, Cristina Șișcanu și Catalin Botezatu au avut mai multe conflicte. Soția lui Madalin Ionescu a avut replici dure pentru celebrul designer in emisiunea „Bravo, ai stil!”.Neințelegerile dintre ei au inceput in urma cu 10 ani, atunci cand Madalin Ionescu l-a atacat pe Botezatu intr-o…

- Dupa o lunga absența de pe micul ecran, Cristina Șișcanu se intoarce in televiziune, insa de data aceasta in calitate de prezentatoare. Va lucra la același post de televiziune precum soțul ei, Madalin Ionescu.Cristina Șișcanu a anunțat ca revine in televiziune și va fi gazda unei emisiuni TV. Soția…

- Madalin Ionescu a primit o intrebare surprinzatoare pe rețelele de socializare, chiar de la unul dintre urmaritorii sai. Acesta a vrut sa afle cate aventuri cu alte femei a avut prezentatorul TV, de cand și-a cunoscut soția, pe Cristina Șișcanu. „Internaut: Cate aventuri ai avut pana acum, de cand ești…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu vor fi nași de botez. Anunțul a fost facut chiar de catre soția prezentatorului TV, iar aceasta era tare entuziasmata sa imparta vestea cu fanii de pe rețelele de socializare. De data aceasta cei doi vor boteza un baiețel. Cine sunt parinții celebri ai micuțului.

- Cristina Șișcanu a ținut-o din vacanța in vacanța vara asta. Vedeta impreuna cu soțul ei și copiii s-au plimbat prin țari straine vara asta, dar cu toate astea nemulțumirea nu a intarziat sa apara. Tocmai intoarsa dintr-o vacanța lunga la Salzburg, soția lui Madalin Ionescu și-a exprimat nemulțumirea…

- Ce alimente consuma Cristina Șișcanu pentru a avea o silueta de viespe. Ce face soția lui Madalin Ionescu pentru a arata mereu impecabil. Vedeta a fost ambițioasa in ultimele luni și a reușit sa dea jos mai multe kilograme. Aceasta a decis sa faca o schimbare radicala și sa revina la formele de dianinte…

- Cristina Șișcanu a slabit 27 de kilograme, iar schimbarea este una de proporții. Vedeta arata excepțional, insa nu se oprește aici. Dupa ce a slabit un numar impresionant de kilograme, acum ea ține o dieta de menținere. Soția lui Madalin Ionescu este foarte atenta la ceea ce mananca și a dezvaluit care…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu au implinit 11 ani de cand s-au casatorit și 12 ani de cand s-au cunoscut. Cei doi au impreuna o fetița, iar fostul prezentator TV mai are doi copii, un baiat și o fata, din casnicia anterioara. Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu implinesc 11 ani de cand s-au casatorit.…