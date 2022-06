Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a fost ținta gurilor rele din mediul online, asta dupa ce fanii vedetei au criticat-o cu privire la educația pe care i-a oferit-o fetiței sale, Isabela. Oana Roman nu a mai suportat sa vada mesajele rautacioase, așa ca vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la cei…

- Deși este tot timpul cu zambetul pe buze, de aceasta data, Oana Roman a postat pe rețelele de socializare un mesaj pentru cei care emana rautate in jurul lor, dar și invidie. Vedeta a marturisit in mediul online ce nu ar ierta niciodata, dar și care sunt lucrurile care o scot din sarite.

- Oana Roman a fost aspru criticata de fani in ultima perioada pe rețelele de socializare. Vedeta este destul de activa in mediul online, insa de aceasta data a dat carțile pe fața și a rabufnit in fața fanilor care o jignesc. Iata ce mesaj le-a transmis partenera de viața a lui Marius Elisei!

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere, asta dupa ce a postat un mesaj destul de dur și totodata controversat pe rețelele de socializare. Nu, de data aceasta nu este vorba despre un text preluat sau de vreun citat, ci totul este scris de ea, așa cum se poate observa din fotografia alaturata,…

- Andreea Banica, in varsta de 43 de ani, a primit numeroase mesaje din partea urmaritorilor ei, care nu cred ca aceasta nu are intervenții estetice la nivelul feței. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare in care lamurește situația. „Singura operație pe care o am este septoplastie pentru problemele…

- Cristina Șișcanu a fost dur criticata de catre fani in mediul online dupa ce a postat un clip video in care purta o bluza destul de decoltata. Vedeta nu a stat pe ganduri și a dat o replica celor care au criticat-o. Ce a avut de spus soția lui Madalin Ionescu.

- Cristina Șișcanu a fost ținta gurilor rele din mediul online din cauza stilului vestimentar cu care vedeta s-a afișat. Cristina Șișcanu iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data vedeta a rabufnit și le-a transmis un mesaj dur celor care au criticat-o!

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se confrunta cu furtul identitații pe rețelele de socializare, așa și in cazul Oanei Roman. Vedeta a marturisit pe contul sau personal de Instagram ca au aparut imagini cu ea modificate in Photoshop, iar escrocii sunt cei care fraudeaza mai multe persoane prin…