- Finala sezonului 6 al reality show-ului Insula Iubirii se apropie, iar concurenții s-au intalnit fața in fața cu ispitele care le-au cucerit partenerii. Cristina avut prima discuție cu ispita Oana, cea care ii este alaturi acum lui Sebastian, barbatul alaturi de care a venit pe insula și cel de care…

- Experiența concurenților din sezonul 6 al reality show-ului Insula iubirii se apropie de final, iar tinerele care și-au pus la test relația a trebuit sa aleaga o ispita pentru o ultima intalnire. Cristina a uimit cu alegerea ei, iar momentul in care a fost refuzata de Bogdan Ionescu a afectat-o vizibil.

- Se pare ca Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, se simte din ce in ce mai rau. Tanara s-a filmat in timp ce statea pe bancheta din spate a unei mașini, iar imaginile tulburatoare i-a uimit pe oamenii din mediul virtual.

- In ediția din aceasta seara, ispita Denis a fost cel care a mers in camera Cristinei, iar acesta avut gesturi romantice cu concurenta. Ispita Denis Slav a marturisit ca simte o atracție fața de concurenta, motiv pentru care a decis sa faca el primul pas.

- In episodul 7 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Cristina a vazut imaginile cu Sebastian și cu ispita Oana Monea și a facut o dezvaluire complet neașteptata, ce l-a uimit chiar și pe Radu Valcan.

- Jocul tentației trece la un alt nivel. Au venit impreuna pe insula pozand in cuplul perfect și nimeni nu credea ca se vor desparți vreodata. Este vorba despre Cristina și Sebastian. Cei doi pareau perfecți unul pentru altul, dar uneori aparențele inșala. Cristina a fost cea care a decis sa puna punct…

- Schimbari neașteptate au avut loc la „Insula iubirii”, in ediția din 24 mai. Concurentele au ales o ispita masculina care a fost eliminata din emisiune. Prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, le-a rugat pe concurente sa aleaga o ispita masculina care sa paraseasca insula. Au avut de ales dintre Dinu…

- In episodul din seara asta, atmosfera s-a incins pe insula fetelor. A avut loc primul sarut al sezonului, iar toata lumea a ramas șocata. Concurentele devin din ce in ce mai indraznețe și dau frau liber dorințelor. Cine este concurenta care a cazut in ispita.