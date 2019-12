Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante in urma unui accident produs miercuri seara, in localitatea Suseni din județul Argeș. O tanara de 24 de ani a murit, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent de un alt autoturism. In urma impactului, alte trei persoane au fost ranite, relateaza Mediafax.Femeia din localitate…

- Sfarsit cumplit pentru doi tineri iubiti cu varste de 16 si, respectiv 19 ani, in Bacau. Madalina si Adrian au fost gasiti morti in masina, in comuna Secuieni. Din primele informatii, cei doi au adormit in masina pornita, noaptea trecuta, si au murit intoxicati cu gaze de esapament.…

- Un barbat de 43 de ani și fiica sa, de 12 ani, din Dragotești, au murit in aceasta dimineata dupa ce au fost loviti de un autoturism in Pielesti. Un barbat de 37 de ani, din Diculesti, care conducea un autoturism pe DN 65, nu a putut sa-i evite pe cei doi. Potrivit IPJ Dolj, se pare ca cei doi se angajasera…

- Politistii nemteni spun ca un barbat de 39 de ani din Bacau conducea un autoturism pe DN 2 – E 85, iar la un moment dat a virat stanga pentru a evita o femeie de 80 de ani care traversa strada prin loc nepermis. Masina a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autoturism condus de un tanar de 18…

- Un barbat a murit, duminica, dupa impactul dintre un TIR incarcat cu azotat de amoniu și o mașina, pe DN5, in apropierea localitații Uzunu din județul Giurgiu. In zona accidentului traficul este blocat, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi seara in judetul Bacau. Un autoturism s-a izbit frontal de un camion incarcat cu cereale. Impactul a fost atat de puternic, incat masina s-a facut praf, iar conducatorul auto a ramas blocat intre fiarele contorsionate. A fost nevoie de interventia unui echipaj…

- Un șofer a murit, joi dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe DN 11A, in zona localitatii Cotofanesti, judetul Bacau. Potrivit polițiștilor, acesta a intrat pe comtrasens și s-a izbit de un TIR, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura de grație pentru Viorica Dancila ar putea veni chiar…

- O autospeciala de Poliție a fost lovita joi dimineața, în localitatea Huși din județul Vaslui, de un automobil condus de un barbat care intrat pe contrasens. Cei doi șoferi au fost raniți.