- Jocul tentației trece la un alt nivel. Au venit impreuna pe insula pozand in cuplul perfect și nimeni nu credea ca se vor desparți vreodata. Este vorba despre Cristina și Sebastian. Cei doi pareau perfecți unul pentru altul, dar uneori aparențele inșala. Cristina a fost cea care a decis sa puna punct…

- Bogdan și Celia au venit pe Insula Iubirii pentru a-și testa relația, insa la doar șase zile de la inceperea testului aceștia au plecat acasa. Nu separați, evident, asta pentru ca tanarul a cerut-o de soție. Cum sunt cei doi in prezent de la terminarea filmarilor. Mai au o relație sau au decis sa se…

- Catrinela (Katy) Cursaru și Ionuț Barladeanu sunt noii concurenți de la „Insula Iubirii”, dupa plecarea Celiei și a lui Bogdan. Cei doi au venit sa-și testeze relația de iubire.Un nou cuplu ași testeaza relația și incredere unul in celalalt pe Insula Iubirii in sezonul cu numarul 6. Cei doi sunt de…

- Primul sarut de la „Insula iubirii”, sezonul 6 dintre un concurent și o ispita a avut loc in ediția din 10 mai. Rey nu a mai rezistat tentației și a sarutat-o pe Eda, ispita de care e atras și alaturi de care petrece tot timpul de la inceputul show-ului. Date-urile individuale i-au scos din resorturile…

- Cel de-al șaselea sezon Insula Iubirii este difuzat in fiecare luni și marți, de la 20:30, la Antena 1. Cinci cupluri sunt supuși celui mai dur test al relației și au pornit intr-o calatorie plina de tentații, dar și foarte multe provocari. Celia este una dintre concurentele noului sezon și a venit…

- Noul sezon din Insula Iubirii a inceput aseara! Fanii show-ului iubirii au putut vedea cum o concurenta a inceput sa cada prada tentației chiar din prima seara. Puțini dintre concurenți s-ar fi gandit la schimbarile care au avut loc in cadrul proiectului. Majoritatea s-au speriat atunci cand au aflat…

- O fosta concurenta de la ,,Survivor Romania” este din nou in atenția fanilor, dar la alta emisiune. Aceasta a decis sa traiasca o noua experiența inedita la ,,Insula Iubirii”. Fosta Razboinica și-a șocat fanii cu noul anunț, iar cei care au continuat sa o urmareasca dupa ce a parasit show-ul sportiv…

- Apar mai multe detalii in cazul rapirii Cristinei, adolescenta de 18 ani din Mureș. Din fericire, fata a fost gasita de autoritați, iar acum prietena care a fost prezenta in momentul in care fostul iubit a rapit-o din fața liceului a povestit intreaga scena. Iata cum a reușit individul s-o ia cu el…