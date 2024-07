Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, s-au cununat religios. Intr-o rochie de mireasa superba, indragita actrița și partenerul sau și-au jurat iubire veșnica. Cum a aratat aceasta in ziua cea mare.

- Emoții mari pentru Ianis și Elena Hagi. Cei doi se pregatesc de cununia religioasa, iar in urma cu cateva minute, au ajuns la biserica unde vor deveni o familie și in fața lui Dumnezeu. Primele imagini cu mirii in cea mai importanta zi din viața lor.

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie joi, 4 iulie, și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Oncesti, la Casa de petrecere a morosenilor, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii…

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa! Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie astazi și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Maramureș, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii cuplului. Primele imagini din ziua cea mare.

- Sezonul 8 de la Insula Iubirii revine in forța cu noi cupluri curajoase, pregatite sa iși testeze relația. Cristina și Andrei Rotaru fac parte dintre cei care iși vor supune casnicia celui mai dur test al iubirii. Cei doi sunt singurul cuplu casatorit și au mai aparut la televizor, in emisiunea ”Mireasa…

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.