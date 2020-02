Cristina Rus a nascut in secret a treia oara. De ce se ascunde?

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Rus a nascut in mare secret cel de-al treilea copil și se simte o femeie implinita. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, fosta jumatate a trupei Blondy s-a concentrat mai mult pe viața de familie. Cristina Rus este cat se poate de discreta in ceea ce privește viața ei de familie, tocmai…

- Cuprinsa de durerile facerii, o tanara insarcinata din Vrancea a nascut intr-o ambulanța SMURD, in timp ce era dusa la spital. Deși erau la prima experiența de acest tip, paramedicii din cadrul ISU Vrancea au asistat-o pe mama și au anunțat apoi ca vor sa fie nașii bebelușului.Incidentul a avut loc…

- Rafflesia tuan-mudae, uriasa floare, denumita si floarea-cadavru, are un diametru de 111 centimetri și a fost descoperita intr-o zona de conservare din Indonezia Precedentul record era detinut tot de un asemenea exemplar, descoperit in urma cu cativa ani tot in Indonezia: floarea avea un diametru de…

- Declaratie incredibila a deputatului USR Iulian Bulai, de Craciun. Intr-un mesaj care se dorea o urare de Sarbatoarea Nasterii Domnului, acesta a afirmat ca Isus Hristos era un copil "sarac și provenit dintr-o familie foarte ciudata, cu un tata trecut de prima tinerețe și o mama adolescenta, aparut…

- "Un copil. Sarac si provenit dintr-o familie foarte ciudata. Un tata trecut de prima tinerete si o mama adolescenta. Aparut in lume fara ca parintii lui sa fi facut dragoste. Cu o mama surogat si un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Nascut fara ca parintii…

- Ceea ce urmeaza sa vezi este de departe un lucru uimitor care dovedește ca munca și talentul sunt unele dintre cele mai spectaculoase lucruri! La prima vedere ai zice ca este o simpla fotografie facuta cu un aparat profesional sau chiar cu telefonul, dar nu e deloc așa!

- O faimoasa actrita traieste din nou bucuria imensa de a fi mama. Vedeta nu le-a impartasit fanilor vestea in mod oficial, dar nu a scapat de camerele paparazzilor care au surprins-o cu bebelusul pe strazile orasului.

- Bogdan Boanta si Cocuta formeaza impreuna una dintre cele mai inchegate si lungi prietenii din showbiz-ul autohton. Cei doi coregrafi par a fi nedespartiti unul de celalalt, de mai bine de 12 ani. Chiar daca acum se inteleg de minune si petrec ore in sir unul in compania celuilalt, se pare ca lucrurile…