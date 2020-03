Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza de coronavirus, Sistemul informatic al Casei Naționale de Sanatate a picat din nou, marți dimineața, astfel ca medicii de familie nu pot emite rețete pentru pacienți. Situația este destul de grava avand in vedere extinderea cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus pe teritoriul Romaniei,…

- Alerta de coronavirus și la Parlament, dupa verificarile anunțate și la Guvern. Toti angajatii Comisiei pentru Invatamant din Senat au fost trimisi acasa. Masura a fost luata, dupa ce soțul unei senatoare din respectiva comisie, s-a descoperit ca lucreaza la OSIM, instituția unde este angajata și femeia…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare, luni dimineața, la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București, angajata la cantina Executivului, a fost confirmata cu coronavirus. Se iau masuri de urgența, dupa ce un barbat de la Secretariatul General al Guvernului ar fi intrat in contact cu…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Deputatul liberal Pavel Popescu a lansat grave acuzatii la adresa social-democratilor in emisiunea Jocuri de putere de marti seara, la Realitatea PLUS. El acuza PSD de iresponsabilitate, pentru ca a promovat frica la nivel national in contextul infectiei de coronavirus.…

- ”La acest moment, doi sunt foarte ok, asimptomatici. Este vorba de Timișoara și București, iar unul este cu probleme respiratorii, dar nu grave. Starea lor generala este intre bine și foarte bine pentru cei care sunt asimptomatici”, a declarat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.Intrebat din teritoriu,…

- Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetațean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Situația nu s-a schimbat.…

- Grecia confirma primul caz de infectare cu coronavirus, fiind vorba despre o femeie care a calatorit, anterior in Nordul Italiei, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii de la Atena, potrivit Mediafax.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun…