Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și-a incercat norocul la un eveniment la care a incins atmosfera cu mișcarile sale. Cand nimeni nu se aștepta, dansatoarea a decis sa faca și ea partea din domnișoarele care vor sa se casatoreasca și a fost surprinsa in timp ce a prins buchetul miresei. Cristina Pucean și Bogdan de la…

- Un tanar din Suceava a furat darul de nunta al unui cuplu, in valoare de 17.800 de euro, și a fugit la mare. Barbatul a fost prins de polițiști dupa ce a cheltuit toți banii. Se pare ca nu este la prima abatere. Tanarul, in varsta de 29 de ani din Suceava este principalul suspect in cazul furtului…

- Dupa ultimul meci de verificare castigat in fata Suediei, scor 82-76, antrenorul principal Catalin Tanase s-a decis, astazi, asupra numelor celor 12 Vulturi care vor reprezenta Romania in competitia continentala juvenila U18 care se va desfasura, in perioada 29 iulie – 7 august, in arenelor sportive…

- Bogdan de la Ploiești face senzație ori de cate ori merge la evenimente mari și nu numai. Ei bine, celebrul artist este intampinat cu brațele deschise de fanii lui, iar aceștia știu cum sa-l impresioneze de fiecare data. Iata ce gest au facut fanii manelistului chiar pe scena!

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Dupa au fost surprinși impreuna de mai multe ori, cei doi au intrat in vizorul tuturor de cateva zile bune. De aceasta data, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au mers in vacanța, in Santorini, Grecia și s-au fotografiat in ipostaze tandre.

- In Vigo, oraș in Spania (nord-vest), urinatul pe plaja poate fi costisitor. Luna aceasta, municipalitatea a publicat un nou regulament. Oricine va fi prins urinand pe nisip sau in mare va fi amendat cu 750 de euro, relateaza postul local de televiziune Antena 3, preluat de Ouest-France. Greu de prins…

- Pe el il cunoaște o țara intreaga, insa puțini știu cine sunt cei care i-au dat viața. Bogdan de la Ploiești, caci despre el este vorba, nu iși afișeaza parinții prea mult in mediul online, insa de data aceasta a filmat-o pe mama lui in timp ce canta la microfon. Se pare ca artistul nu este singurul…

- Eveniment Un șofer in varsta de 62 de ani, din Zimnicea, cu alcoolemie de 1,07 mg/l, prins, in toiul nopții, de polițiștii din Alexandria iunie 8, 2022 10:27 In noaptea de marți spre miercuri, orele 01:19, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un barbat in varsta de 62…