Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean a transmis un mesaj dureros pentru regretatul ei tata. Dansatoarea nu-și poate reveni din șocul ca el a murit și posteaza des pe rețelele de socializare. Vedeta trece prin momente cumplite și ii este foarte greu. Iata ce a postat pe pagina de Instagram!

- Cristina Pucean trece prin momente de suferința. Dupa o perioada in care a avut probleme de sanatate, tatal dansatoarei a murit, iar de atunci a trecut prin momente grele. Cristina Pucean și-a impartașit mereu sentimentele cu fanii, și chiar daca și-a reluat activitatea profesionala, tristețea nu a…

- Cristina Pucean a trecut, in urma cu aproximativ doua saptamani, prin una dintre cele mai grele perioade din viața ei, atunci cand tatal i s-a stins din viața. In urma cu trei ani, a trecut printr-un alt moment dificil, atunci cand nepoțelul ei a murit, in urma unui incident nefericit.

- Cristina Pucean a trecut prin momente extrem de grele, dupa ce tatal ei s-a stins din viața. Vedeta a fost extrem de afectata de vestea primita și a postat mai multe mesaje in care iși exprima durerea. Astazi, dupa inmormantare, Bogdan de la Ploiești i-a adus un ultim omagiu socrului sau.

- Cristina Pucean trece prin momente extrem de grele și asta pentru ca tatal ei a murit in urma cu doar cateva zile. Bogdan de la Ploiești este alaturi de dansatoare in aceste clipe cumplite, iar el a transmis recent un mesaj emoționant dupa decesul tatalui vedetei. Iata ce a postat celebrul cantareț…

- Cristina Pucean sufera cumplit dupa moartea tatalui ei! Barbatul a murit in urmp cu o zi, iar dansatoarea este copleșita de durere. Aceasta a pus o noua imagine in memoria tatalui ei și i-a dedicat o melodie emoționanta, care, cu siguranța, i-a starnit multe sentimente dureroase.

- Loredana Groza trece prin momente dureroase, dupa moartea lui Toto Cutungo. In urma cu foarte puțin timp, artista noastra a facut o postare, pe pagina sa de Instagram, acolo unde a facut mai multe precizari in legatura cu relația dintre ea și marele cantareț. Ei bine, cei doi au avut ocazia sa se cunoasca,…

- Pe rețelele personale de socializare, Cristina Pucean a vorbit despre ce iși dorește de la viitorul ei, dupa presupusa desparțire de Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea a facut o marturisire neașteptata. Iata ce a postat vedeta pe pagina sa de Instagram!