Stiri pe aceeasi tema

- Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica pop din Romania și vedeta de televiziune. Intre concerte nu spune nu unei ore de zumba. E celebra și foarte iubita. E soția lui Catalin Maruța, vedeta Pro TV, și arata impecabil la 33 de ani. Chiar daca are un program haotic, cu concerte, interviuri…

- A trecut o luna grea pentru Cristina Pucean, dupa ce nepotelul ei a murit. Nu poate sa treaca peste pierderea suferita si se gandeste tot timpul la micutul de trei ani pe care-l avea mereu alaturi. Recent, a scris si o poezie dureroasa pe pagina sa.

- Cristina Pucean a trecut prin cea mai mare drama a vietii ei, dupa ce si-a pierdut nepotelul in urma unui incendiu devastator care s-a produs in casa sa. Dansatoarea a fost devastata de veste si abia si-a revenit din soc.

- Astazi, dupa miscari o stie o tara intreaga, iar numele ei e pe buzele tuturor. In 2011 insa, abia se lansa! Cristina Pucean, caci despre ea vorbim, este una dintre vedetele de la noi cu cele mai uimitoare transformari.

- Bucurie mare pentru Matteo! Cantarațeul nu mai este deloc rebelul tatuat pe care il știam toți. Se pare ca este pregatit sa se cumințeasca și sa se așeze la casa lui. Drept dovada, va deveni tata pentru prima oara, alaturi de iubita cu care are o relație serioasa de ceva vreme.

- Durerea este in continuare mare pentru Cristina Pucean. In urma cu aproape o saptamana, l-a pierdut pe Raym, nepoțelul ei iubit, care a murit la varsta de numai trei ani. In continuare, blonda nu iși poate reveni din șoc, iar rețelele ei de socializare au devenit locuri unde iși plange durerea.

- Cristina Pucean trece prin cea mai grea perioada a vietii! Nepotelul ei in varsta de trei ani s-a stins din viata dupa ce casa lor a ars. Asa a inceput cosmarul cunoscutei dansatoare. De cateva zile toti cei din familia ei il plang pe micutul Raym.

- Veste cutremuratoare! Cristina Pucean este in doliu. Nepotelul ei, micutul pe care il iubea ca pe propriul copil, a murit. Dansatoarea a dat vestea pe retelele de socializare, schimbandu-si fotografia de profil.