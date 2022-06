Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobre, actuala soție a lui Florin Salam, a comentat ținutele vedetelor din Romania alaturi de Iulia Albu, in cadrul emisiunii Poliția Modei. Bruneta nu s-a mai ferit și a spus lucrurilor pe nume. Roxana Dobre a dezvaluit și parerea ei reala despre stilul vestimentar al marelui designer Catalin…

- Recent, Florin Salam s-a casatorit cu Roxana Dobre, iar fiica lui, Betty, i-a fost alaturi in ziua cea mare. Tanara artista a vorbit despre relația pe care o are cu actuala soție a tatalui ei. Dupa moartea Ștefaniei, Florin Salam și-a refacut viața alaturi de Roxana Dobre, femeia cu care are trei copii.…

- Florin Salam și Roxana Dobre și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu in urma cu cateva zile, iar cei doi au avut parte de un eveniment spectaculos. Soția lui Florin Salam a optat pentru o rochie plina cu pietre, insa detaliul cel mai important care a ieșit in evidența este chiar bijuteria pe care…

- La doua zile de la nunta care a incins showbiz-ul romanesc, iata ca astazi Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, mai are un motiv mare de bucurie. Astazi ea iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce diferența de varsta e intre ea și manelist.

- Roxana Dobre și Florin Salam s-au casatorit religios miercuri, 1 iunie 2022, la malul marii. Cei doi au decis ca evenimentul sa fie unul discret, unde au fost invitați apropiații lor. Nunta a fost una superba, insa puțini sunt cei care știu ce tradiție a incalcat soția manelistului.

- Astazi este cea mai speciala zi pentru Roxana Dobre și pentru marele manelist Florin Salam! Cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de vis, la malul Marii Negre. Cu toate acestea, frumoasa bruneta a incalcat o tradiție extrem de veche, chiar in ziua nunții sale. Iata despre ce este vorba!

- Roxana Dobre se pregatește intens pentru marele eveniment care va avea loc pe 1 iunie atunci cand iși va uni destinele in fața lui Dumnezeu cu celebrul manelist. Soția lui Florin Salam a mers in cabinetul medicului estetician pentru cateva schimbari majore la nivelul feței, iar vedeta apelat la o procedura…