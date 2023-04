Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bohdan de la Ploiești nu mai fomeaza un cuplu! Dansatoarea a marturisit vestea nefericita in urma cu o seara, dupa multe dubii ale fanilor. Aceasta a spus care a fost motivul desparțirii, spunand ca nu a fost vorba despre certuri.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul romanesc, insa se pare ca lucrurile dintre cei doi nu merg tocmai bine. Dansatoarea a dat de ințeles ca s-ar fi desparțit și nu mai dorește sa auda de manelist.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu au trecut prin momente bune in ultima perioada și asta pentru ca aceștia s-au certat și au șters pozele cu ei de pe rețelele personale de socializare. Acum, cei doi s-au impacat, iar cantarețul de manele a postat un videoclip emoționant pe pagina de TikTok.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, insa se pare ca acum cei doi au șters postarile de pe rețelele de socializare personale și au dat de ințeles ca nu mai sunt intr-o relație. Dansatoarea confirma acum desparțirea de cantareț?…

- Manelistul și dansatoarea le dau fanilor palpitații in aceste momente! Dupa mai multe zile in care nu s-au afișat impreuna, un nou detaliu indica faptul ca s-ar fi putut separa in mare secret!

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul romanesc. Cei doi au fost mult timp in atenția presei datorita videoclipurilor pe care le posteaza in mediul online, dar și a falsei desparțirii pe care au pus-o la cale.

- Cristina Pucean i-a facut o declarație iubitului ei aflat peste ocean in aceste momente. Bogdan de la Ploiești a plecat in Statele Unite in America pentru a susține mai multe concerte, iar blondina ii duce dorul de acasa. Aceasta a postat un mesaj pentru manelist chiar pe rețelele de socializare.

- Se iubesc ca in prima zi! Iar drept dovada stau toate fotografiile pe care le-au facut in vacanța, dar și experiențele de neuitat de care au avut parte intr-o vacanța la care alții doar viseaza, in Punta Cana. Bineințeles, celor doi soți le-au fost alaturi și Bogdan de la Ploiești impreuna cu partenera…