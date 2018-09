Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean este considerata cea mai talentata dansatoare a maneliștilor, dar și preferata acestora. Dar, din pacate, frumoasa blondina nu are parte numai de evenimente placute, caci unii fani sunt de-a dreptul stresanți și fac lucruri nepotrivite.

- Denisa Despa este una dintre dansatoarele cele mai solicitate la petrecerile maneliștilor. S-a facut cunoscuta datorita meseriei sale, insa acum vrea sa renunțe. ”Voi renunța la acest capitol”, spune ea, fiind hotarata sa se retraga dupa 15 ani de activitate. „Voi renunta la acest capitol, la dans,…

- Valeriu Draganescu are nevoie urgent de ajutorul oamenilor pentru un tratament in Austria. Barbatul a dus o viața grea. A fost lovit cu mașina la numai 15 ani și a stat o luna in coma. Apoi, a ramas paralizat din cauza unei puncții in coloana facuta greșit de un medic. Valeriu Draganescu sufera de parapareza…

- Viața de artist presupune multe schimbari și sacrificii, așa ca dansatoarea preferata a maneliștilor, Cristina Pucean, știe foarte bine ce inseamna acest lucru, caci mereu iși uimește fanii cu diverse transformari.

- Frumoasa dansatoare Cristina Pucean incanta pe toata lumea cu mișcarile ei senzuale și transmite peste tot pe unde merge energie pozitiva și voie buna. Cu toate acestea și ca orice om, dansatoarea a intampinat ceva probleme in familie.